Московский зоопарк начнет трансляцию из вольеров красных панд и пингвинов
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МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Камеры видеонаблюдения появятся в этом году в вольерах Московского зоопарка, где содержаться красные панды и пингвины. Об этом в интервью ТАСС сообщила директор зоопарка Светлана Акулова.
«Веб-камеры в вольерах — это замечательная возможность понаблюдать за животными в любое время. Причем это удобно и для наших сотрудников, и очень интересно для пользователей интернета, поэтому в наших планах увеличивать количество камер. В этом году появится трансляция у красных панд, пингвинов и некоторых кошачьих», — сообщила Акулова.
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В частности, можно в онлайн режиме понаблюдать за жизнью сурикатов, горилл, голубоглазой бенгальской тигрицы, пятиметрового южноафриканского жирафа, пеликанов, страусов, экзотических птичек под названием колпицы. Круглосуточные трансляции можно смотреть на сайте Московского зоопарка.
Светлана Акулова: гости филиала зоопарка в Новой Москве поменяются местами с животными.