Московский зоопарк начнет трансляцию из вольеров красных панд и пингвинов

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Камеры видеонаблюдения появятся в этом году в вольерах Московского зоопарка, где содержаться красные панды и пингвины. Об этом в интервью ТАСС сообщила директор зоопарка Светлана Акулова.

«Веб-камеры в вольерах — это замечательная возможность понаблюдать за животными в любое время. Причем это удобно и для наших сотрудников, и очень интересно для пользователей интернета, поэтому в наших планах увеличивать количество камер. В этом году появится трансляция у красных панд, пингвинов и некоторых кошачьих», — сообщила Акулова.

Первая веб-камера появилась в Московском зоопарке в прошлом году в вольере с белыми медведями. За первую неделю видео с ними посмотрели более 500 человек, сейчас камерами оборудованы девять вольеров.

В частности, можно в онлайн режиме понаблюдать за жизнью сурикатов, горилл, голубоглазой бенгальской тигрицы, пятиметрового южноафриканского жирафа, пеликанов, страусов, экзотических птичек под названием колпицы. Круглосуточные трансляции можно смотреть на сайте Московского зоопарка.

Светлана Акулова: гости филиала зоопарка в Новой Москве поменяются местами с животными.