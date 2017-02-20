Красноярский МЧС-класс набирает старшеклассников
Сейчас в спецклассе обучаются 23 ученика.
Сейчас в спецклассе обучаются 23 ученика.
Единственный в сибирском регионе
На уроках школьники изучают не только общеобразовательные программы. Кроме обычных уроков, школьники будут изучать программы «Спасатель» и «Пожарный» в количестве 594 часов. Подросткам рассказывают, как оказывать первую помощь, помогать людям в экстремальных ситуациях, работать с пожарной техникой. Кроме того, проводятся тренировки для поддержания хорошей физической формы.
«В старшей школе ребята могут получать образование как по стандартной программе, так и по специальному, профильному курсу. Обучение предусмотрено по нескольким направлениям. В зависимости от образовательной программы, производится набор в технологический,
Добавим, что по окончании обучения в профильном классе «МЧС-ресурс» обучающиеся получат возможность поступить в Сибирскую
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