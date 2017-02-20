Красноярский МЧС-класс набирает старшеклассников

Единственный в сибирском регионе МЧС-класс приглашает старшеклассников на обучение. Принять участие в отборе смогут ученики 9-классов любых общеобразовательных школ. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Красноярска.

МЧС-ресурс функционирует на базе школы № 148. Сейчас в классе обучается 23 человека, 7 из них — девушки. Старшеклассники приходят на уроки не в обычной, а в форменной одежде.

На уроках школьники изучают не только общеобразовательные программы. Кроме обычных уроков, школьники будут изучать программы «Спасатель» и «Пожарный» в количестве 594 часов. Подросткам рассказывают, как оказывать первую помощь, помогать людям в экстремальных ситуациях, работать с пожарной техникой. Кроме того, проводятся тренировки для поддержания хорошей физической формы.

«В старшей школе ребята могут получать образование как по стандартной программе, так и по специальному, профильному курсу. Обучение предусмотрено по нескольким направлениям. В зависимости от образовательной программы, производится набор в технологический, физико-математический, физико-химический, химико-биологический, социально-экономический, социально-гуманитарный, филологический, художественно-эстетический и прочие классы. Есть и необычные направления, например, медицинские, педагогические и IT-классы», — рассказывает руководитель главного управления образования Красноярска Татьяна Ситдикова.

Добавим, что по окончании обучения в профильном классе «МЧС-ресурс» обучающиеся получат возможность поступить в Сибирскую пожарно-спасательную академию на специальность «Пожарная безопасность», в военный центр военно-инженерного института СФУ, а также в Военную академию МТО, Военно-медицинскую академию (Санкт — Петербург) или в Военный институт физической культуры (Санкт-Петербург).