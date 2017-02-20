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12:08 (мск), источник: Интерфакс

Жители Екатеринбурга посоревнуются в поедании блинов на скорость

Екатеринбург. 20 февраля. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Чемпионат по поеданию блинов состоится в одном из торговых центров Екатеринбурга 25 февраля, сообщают организаторы мероприятия.

Участники турнира попытаются съесть более 50 блинов с вареньем, сгущенкой и сметаной.

«Мы приготовим большое количество блинов, проведем несколько отборочных туров, так что у участников еще до попадания в финал, будет шанс съесть как минимум по 10 блинов, — говорится в сообщении.

Отмечается, что участникам предложат съесть на скорость горячие блины, которые испекут перед турниром. Победитель соревнований получит аэрогриль.

Зрители турнира смогут принять участие в конкурсах и посмотреть концерт русских народных коллективов.

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