Жители Екатеринбурга посоревнуются в поедании блинов на скорость

Участники турнира попытаются съесть более 50 блинов с вареньем, сгущенкой и сметаной.

«Мы приготовим большое количество блинов, проведем несколько отборочных туров, так что у участников еще до попадания в финал, будет шанс съесть как минимум по 10 блинов, — говорится в сообщении.

Отмечается, что участникам предложат съесть на скорость горячие блины, которые испекут перед турниром. Победитель соревнований получит аэрогриль.

Зрители турнира смогут принять участие в конкурсах и посмотреть концерт русских народных коллективов.