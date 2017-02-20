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12:10 (мск), источник: БЕЛТА

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 21 февраля из-за сильного ветра

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 21 февраля из-за сильного ветра, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Источник: БЕЛТА

Во вторник будет облачно с прояснениями. Во многих районах страны ожидаются осадки (мокрый снег, дождь), ночью в отдельных районах Витебской области — сильные осадки, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер прогнозируется юго-западный 7−12 м/с, с порывами до 14 м/с, ночью и утром на большей части территории страны, днем по юго-западу Беларуси возможны порывы до 15−18 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 1 до плюс 4 градусов, днем — 2−8 тепла.

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