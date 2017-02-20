Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 21 февраля из-за сильного ветра
20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 21 февраля
20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 21 февраля
Во вторник будет облачно с прояснениями. Во многих районах страны ожидаются осадки (мокрый снег, дождь), ночью в отдельных районах Витебской области — сильные осадки, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер прогнозируется
Температура воздуха ночью составит от минус 1 до плюс 4 градусов, днем — 2−8 тепла.