Красноярск прощается с «черным небом»

Напомним, режим НМУ первой степени опасности ввели в столице края вечером 9 февраля. С тех пор его действие дважды продлевали, в последний раз — до 19 часов 20 февраля. Сегодня вечером режим «черного неба» наконец-то снимут.

Согласно данным Среднесибирского УГМС, 21 февраля в столице края ожидаются условия, способствующие ночью кратковременному накоплению, днем — преимущественно рассеиванию загрязняющих веществ.

Добавим, в период с 17 по 19 февраля в Красноярске зафиксировали случаи превышения гигиенического норматива по взвешенным веществам (пыль). Превышение ПДК выявили в Октябрьским, Центральном, Кировском, Ленинском и Железнодорожном районах. В целом по городу стандартный индекс (наибольшая измеренная максимальная разовая концентрация примеси, деленная на соответствующее ПДК) был равен 1,60.