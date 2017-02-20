Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
На 80-м году жизни скончалась звезда фильма «Девушка без адреса»
Украинские СМИ сообщили о полном провале Порошенко в Мюнхене
"Марш рассерженных белорусов": что возмутило людей в Минске
Фигуристы Татьяна Волосожар и Максим Траньков стали родителями
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
В Сети появилось видео нападения на брата Ким Чен ЫнаНа кадрах видно, как мужчина в светлых джинсах и пиджаке подходит к информационному табло, когда женщина в белом топе нападает на него сзади
Ксения Собчак не может привыкнуть к роли мамы
Детство в 90-х: 18 вещей, которые делали нас счастливыми
Известная российская актриса скончалась после долгой болезни
"Киборги" напали на ополченцев под Донецком (фото)
Батальон "Донбасс" открыл огонь в Харькове: есть жертвы - СМИ
ВСУ окружили блокадников ДНР: готов штурм – СМИ
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Собчак против Брежневой: последний шанс
В два раза больше «Кузнецова»: СМИ о новейшем авианосце РФ
«Разочарование»: боец ВСУ о настроениях украинцев
Фото дня: в гараже нашли очень редкий «Рафик»
5 новых способов владения машиной
Фоторепортажи
1275-летие Солнца нации
1159-я церемония вручения премии «Грэмми»
10«День без иммигрантов»
8В Новой Зеландии на берег выбросились более 400 китов
12:27 (мск), источник: dostup1.ru

Шестерых туристов спасли от смерти в лесу в Челябинской области

Спасатели выезжали на помощь группе, потерявшейся на Таганае.

В Челябинской области спасатели выезжали на помощь группе туристов, потерявшихся на Таганае, — шесть человек обморозили руки и ноги, сбившись с пути, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-центр Поисково-спасательной службы.

Златоустовский спасотряд в 21.30 выехал в национальный парк «Таганай», в район горы Круглица искать группу челябинских туристов. Трое молодых людей 21 года и столько же девушек 18 лет отправились в поход утром 19 февраля. Когда стемнело, группа сбилась с пути и вызвала спасателей.

«Молодых людей обнаружили в двух километрах в сторону поселка Магнитка. Их доставили в приют нацпарка. Двое участников группы получили обморожение конечностей. Пострадавших доставили в Златоуст и передали сотрудникам скорой», — говорится в сообщении.

Также в выходные Миасский спасотряд выезжал на поиски потерявшихся молодых людей 17 и 19 лет. Парни в восемь утра выдвинулись на территорию бывшей биостанции, однако к вечеру потерялись и решили вызвать спасателей. Туристы сделали скриншот своего местонахождения и переслали спасателям, тем самым облегчив поиски. Около часу ночи молодых людей нашли примерно в 20 км южнее кордона «Тургоякский».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
ЧТО ДЕЛАТЬ, чтобы поменять электросчетчик в квартире
Замминистра экономики Алексей Ведев написал заявление об уходе
Прокурор Черногории: госорганы РФ стоят за попыткой переворота
Васильева: ЕГЭ по истории должен быть обязательным
Путин подписал указ о праздновании победы в Сталинградской битве
UTair будет продавать билеты без времени вылета за полцены
Малайзия отозвала посла из КНДР из-за убийства Ким Чен Нама
СМИ: Донбасс скупает в России мясо и пиво
Спорт
«Спартак» на финише, Витиньо возвращается на поле: обзор сборов ЦСКА обыграл норвежский «Сарпсборг» — 3:1. Хорошая новость — качество футбола остается высоким, команда готова к сезону
Авто
Автомобили республик СССР: заводы Закавказья и Средней Азии Не то чтобы существовала программа постройки автозаводов в каждой республике СССР. Но свое производство было почти в каждой из них
Hi-Tech
Назад в СССР: редкая техника отечественного производства Hi-Tech Mail.Ru предлагает ознакомиться с редкой техникой из СССР, о существовании которой многие даже не подозревали
Кино
На 80-м году жизни скончалась звезда фильма «Девушка без адреса» Народная артистка Светлана Карпинская продолжительное время боролась с болезнью
Недвижимость
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
В Петербурге проверят работоспособность всех лифтов
Пенсионеров предложили освободить от взносов за капремонт
УК поймали на махинациях со счетами за жилье
Леди
Тина Канделаки рассказала о личной жизни Генеральный продюсер «Матч ТВ» рассказала «Леди Mail.Ru» о работе, детях, муже, грузинских блюдах, семейных традициях и отношении к Дональду Трампу.
Дети
Ксения Собчак не может привыкнуть к роли мамы Телеведущая с мужем отпраздновали день рождения сына.
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь