Шестерых туристов спасли от смерти в лесу в Челябинской области

В Челябинской области спасатели выезжали на помощь группе туристов, потерявшихся на Таганае, — шесть человек обморозили руки и ноги, сбившись с пути, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-центр Поисково-спасательной службы.

Златоустовский спасотряд в 21.30 выехал в национальный парк «Таганай», в район горы Круглица искать группу челябинских туристов. Трое молодых людей 21 года и столько же девушек 18 лет отправились в поход утром 19 февраля. Когда стемнело, группа сбилась с пути и вызвала спасателей.

«Молодых людей обнаружили в двух километрах в сторону поселка Магнитка. Их доставили в приют нацпарка. Двое участников группы получили обморожение конечностей. Пострадавших доставили в Златоуст и передали сотрудникам скорой», — говорится в сообщении.

Также в выходные Миасский спасотряд выезжал на поиски потерявшихся молодых людей 17 и 19 лет. Парни в восемь утра выдвинулись на территорию бывшей биостанции, однако к вечеру потерялись и решили вызвать спасателей. Туристы сделали скриншот своего местонахождения и переслали спасателям, тем самым облегчив поиски. Около часу ночи молодых людей нашли примерно в 20 км южнее кордона «Тургоякский».