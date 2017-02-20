Глава ГИБДД Башкирии предупредил о закрытии трассы
Об ограничении движения для грузового транспорта в Челябинской области в своем Инстаграме предупредил водителей глава ГИБДД по РБ Динар Гильмутдинов.
Об ограничении движения для грузового транспорта в Челябинской области в своем Инстаграме предупредил водителей глава ГИБДД по РБ Динар Гильмутдинов.
В результате снегопада, с 1549 километра начинается пересеченная местность. «Горные спуски и подъёмы предъявляют особые требования при управлении автотранспортом», — пишет Динар Загитович.
Также он добавляет, что в Башкирии движение не перекрывалось.