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12:36 (мск), источник: PROUFU.ru

Глава ГИБДД Башкирии предупредил о закрытии трассы

Об ограничении движения для грузового транспорта в Челябинской области в своем Инстаграме предупредил водителей глава ГИБДД по РБ Динар Гильмутдинов.

В результате снегопада, с 1549 километра начинается пересеченная местность. «Горные спуски и подъёмы предъявляют особые требования при управлении автотранспортом», — пишет Динар Загитович.

Также он добавляет, что в Башкирии движение не перекрывалось.

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