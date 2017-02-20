Синоптики прогнозируют мокрый снег и вьюгу в Нижегородской области 21—22 февраля
Синоптики прогнозируют мокрый снег и вьюгу в Нижегородской области
Синоптики прогнозируют мокрый снег и вьюгу в Нижегородской области
Об этом сообщает гидрометцентр. Согласно информации, 20 февраля под влиянием Атлантики сохранится погода с оттепелями: при плотных облаках максимальная температура воздуха днем при
В сообщении отмечается, что
23 февраля максимальная температура воздуха вновь повысится до −1…+2°. Погодные условия будут определять воздушные массы атлантического происхождения: фронтальные разделы принесут на большую часть территории области кратковременные осадки (в основном в виде мокрого снега), а также слабые туманы и гололеды.