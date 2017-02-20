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12:43 (мск), источник: Обозреватель

Потеплеет до +15: появился прогноз погоды на рабочую неделю

В то же время почти вся неделя будет с осадками.

Источник: AP 2017

В ближайшие 5 дней погоду в Украине будет определять область повышенного давления, которая принесет осадки и существенное потепление.

Так, согласно данным Укргидрометцентра, в понедельник, 20 февраля, существенных осадков не ожидается, и только ночью на юге Одесской области, а днем на всем юге страны ожидается дождь.

На дорогах местами гололедица. Ночью и утром местами туман.

Ветер юго-западный, 5−10 м/с. Температура ночью от 1° тепла до 4° мороза, в западных и центральных областях местами 5−8° мороза; днем 2−7° тепла.

В Киеве — без существенных осадков, ночью и утром туман, ветер юго-западный, 5−10 м/с. Температура ночью 1−3° мороза, днем 3−5° тепла.

Во вторник, 21 февраля, в западных, а днем также в северных и центральных областях ожидается дождь и мокрый снег, днем в Карпатах сильные осадки, на остальной территории — без существенных осадков. На дорогах гололедица.

Ветер западный и юго-западный, 7−12 м/с, в западных, днем и в северных областях местами порывы 15−20 м/с, на высокогорье Карпат 25−30 м/с. Температура воздуха ночью от 3° мороза до 2° тепла; днем 1−6° тепла.

В Киеве 21 февраля ночью — без существенных осадков, днем ожидается дождь и мокрый снег. На дорогах гололедица. Днем местами возможны порывы ветра до 15−20 м/с. Температура воздуха ночью около 0°, днем 3−5° тепла.

В среду, 22 февраля, в большинстве регионов ожидаются осадки. В Харьковской области ночью столбик термометра опустится до -5°. Днем на западе до +9°.

В Киеве пройдут осадки: ожидаются дождь и мокрый снег.

В четверг почти по всей территории Украины пройдут дожди и мокрый снег. Ночью по стране 0°…+7°, днем на юге до +15°.

В пятницу, 24 февраля, ожидается повышение температуры до +11° почти по всей стране, а в Крыму до +15°. В то же время, в большинстве регионов пройдут дожди.

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