Исчезла скульптура, установленная Молдовой в Украине

Как видно на снимках, от Ангела Веры осталась лишь основа, на которой стояла скульптура.

«Это все, что осталось от Ангела Веры, подаренной посольством Молдовы подолянам, киевлянам, украинцам», — написала Винницкая.

По словам киевлян, еще в эту пятницу скульптура была на месте, однако уже тогда Ангел был поврежден. Жители Подола в соцсетях отмечают, что скульптуру обязательно необходимо восстановить.

По словам киевлян, еще в эту пятницу скульптура была на месте, однако уже тогда Ангел был поврежден. Жители Подола в соцсетях отмечают, что скульптуру обязательно необходимо восстановить.

Всего в рамках проекта в Киеве планируют установить более 20 скульптур ангелов высотой 1,3 м. Они создадут туристический маршрут «Путь ангелов» и будут рассказывать городскую легенду, почему ангел появился именно на этом месте и что скульптура символизирует.

Ранее были установлены пять ангелов: Ангел Просвещения от посольства Болгарии — на Михайловской площади, Ангел Судьбы от посольства Латвии — на Почтовой площади, Ангел Братства от Литвы — на Андреевском спуске, Ангел Веры от Молдовы — на Контрактовой площади, Ангел Инноваций от Израиля — в Экспоцентре.

Как сообщала «Страна», в Киеве появился 10-метровый мурал «Говорящий динозавр», сложенный из мозаики.

Также «Страна» сообщала, что мэрия Днепра мечтает установить Ждуна у своего здания администрации.

Ранее в Британии нашлась статуя королевы, похищенная из парламента 100 лет назад.