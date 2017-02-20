Температура воздуха в Беларуси на этой неделе будет соответствовать мартовской

«На этой неделе в Беларуси ожидается неустойчивая, ветреная, с осадками погода. Температурный фон будет удерживаться выше климатической нормы и соответствовать мартовским значениям», — пояснила Светлана Рыбакова.

В предстоящие сутки, 21 февраля, под влиянием активных атмосферных фронтов атлантического циклона, который будет смещаться по северу Европы, во многих районах страны пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя, более интенсивные осадки ожидаются ночью по Витебской области. Ночью и утром на большей части территории, днем по юго-западу ожидается сильный порывистый ветер. Температура воздуха ночью составит от минус 1 до плюс 4, днем будет 2−8 градусов тепла.

В среду, 22 февраля, вслед за фронтами на территорию Беларуси начнет поступать воздушная масса со Скандинавии, на большей части территории пройдут кратковременные осадки (снег, мокрый снег, днем по западу переходящий в дождь). Ожидается слабый гололед, на отдельных участках дорог — гололедица. Днем по западу страны сохранится порывистый ветер. Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 2, по Витебской области при прояснениях воздух охладится до 6 градусов мороза, днем будет от минус 2 до плюс 4, по юго-западу — до 6 градусов тепла.

В четверг, 23 февраля, очередная система фронтальных разделов вызовет во многих районах страны осадки (дождь, мокрый снег), ночью и утром — слабый гололед. На большей части территории Беларуси вновь ожидается сильный порывистый ветер. Температура воздуха ночью составит от 4 градусов мороза по северо-востоку до 4 градусов тепла по юго-западу страны, днем ожидается от нуля до плюс 6 градусов.

В пятницу, 24 февраля, сохранится неустойчивая теплая погода. На большей части территории Беларуси пройдут осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах ожидается слабый туман, гололед. Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 4 градусов, днем прогнозируется 1−7 градусов тепла, по югу страны столбики термометров поднимутся до 8−10 градусов.