С начала года в Перми продано 30 тысяч проездных

Напомним, система электронного учёта пассажиропотока в общественном транспорте Перми, к которой подключились 15 из 80 городских автобусных маршрутов: 1, 3, 5, 12, 16, 21, 25, 37, 41, 58, 61, 62, 68, 71, 73 — была введена с начала этого года.

Было введено лимитированное количество поездок (до 90 в месяц) и ограничения для иногородних студентов.