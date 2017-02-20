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12:45 (мск), источник: NewsKo

С начала года в Перми продано 30 тысяч проездных

С 1 января 2017 года в Перми было продано 30 тыс. проездных, об этом сообщает МУП «Гортранс».

Напомним, система электронного учёта пассажиропотока в общественном транспорте Перми, к которой подключились 15 из 80 городских автобусных маршрутов: 1, 3, 5, 12, 16, 21, 25, 37, 41, 58, 61, 62, 68, 71, 73 — была введена с начала этого года.

Было введено лимитированное количество поездок (до 90 в месяц) и ограничения для иногородних студентов.

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