С начала года в Перми продано 30 тысяч проездных
С 1 января 2017 года в Перми было продано 30 тыс. проездных, об этом сообщает МУП «Гортранс».
С 1 января 2017 года в Перми было продано 30 тыс. проездных, об этом сообщает МУП «Гортранс».
Напомним, система электронного учёта пассажиропотока в общественном транспорте Перми, к которой подключились 15 из 80 городских автобусных маршрутов: 1, 3, 5, 12, 16, 21, 25, 37, 41, 58, 61, 62, 68, 71, 73 — была введена с начала этого года.
Было введено лимитированное количество поездок (до 90 в месяц) и ограничения для иногородних студентов.