Фоторепортаж: в Омске по жалобе соседей снесли автосервис

Вне закона оказалась постройка в частном секторе по улице 12-й Северной в районе домов 101 и 153. Раньше на этом месте в течение последних лет 15-ти стоял гараж, каких в окрестностях немало, однако затем он разросся и, по информации департамента, стал автосервисом. Внешне об этом может свидетельствовать только граффити, никакой вывески нет, а внутри — типичный гараж: инструменты, оборудование, календарь из MAXIM.

Олег Ветренко, заместитель начальника управления земельных отношений департамента имущественных отношений:

— Данный объект признан самовольной постройкой и подлежит сносу. Это займет от суток до двух с применением газосварки. Непосредственно жильцы близлежащих домов обратились в Горсовет, жалуясь, что постройка расположена на дороге, на коммуникациях, где оказывают услуги автосервиса. Была проведена проверка в рамках муниципального земельного контроля, данный факт был установлен, после чего материалы дела были переданы в суд. Решение суда выступило в силу еще год назад, но нерадивые предприниматели ничего не сделали со своей стороны. Сейчас проводится снос постройки с последующим взысканием всех средств, которые потратит муниципалитет.

Однако по версии самих предпринимателей, они вовсе не предприниматели. Как автосервис они и не работали, а все документы оформляли только на гараж.

Владимир Васильев:

— Сначала стоял просто гараж, не мой, потом с соседом объединились, расширили его. Дали сначала добро в администрации, мы же, прежде чем ставить, подали документы в единое окно (муниципальный сервис по оказанию услуг населению, — прим. ред.). В2015 году поставили. Дали сначала добро, соглашение подписали, деньги оплатили, а потом сказали — все сносите.

Так, в присутствии службы судебных приставов была проведена опись имущества, что-то хозяева переносили в другой гараж, по домам, расположенным здесь же, поблизости, немногим ранее объект был обесточен.

— Здесь налицо все признаки незаконной постройки: нет правоустанавливающих документов, разрешения на строительство, объект стоит прямо на дороге, — поясняет прессе позицию департамента Ветренко.

— Где на дороге? Есть с ГАИ документ, что дороге мы не мешаем, они приезжали, все замеряли, — вмешался один из владельцев.

— Здесь дорога, тротуар. Объект мешает людям, чтобы можно было ходить. Жители написали жалобы, — продолжал чиновник.

— Ходил лично по соседям. Никто не сказал, что помешал. Нам сначала дали добро, соглашение подписали, а потом уже нет. Сказали, дайте денег, что вы здесь стоите, — не согласился Васильев.

— Какое соглашение?

— В единое окно все подавали, соглашение оплачено уже на пользование землями под гаражом, — пояснил второй владелец. — Гараж стоял в течение 15 лет. Мы просто присоединили второй и расстроились чуть-чуть. Приходили, комиссия рассматривала. А потом сказали — рейдерский факт. Мы приехали в администрацию, пообщались, сказали, что нужно составить соглашение на то время, что пользовались землей, если вопросы возникнут — показываете соглашение, а потом документы оформите и без всяких разговоров. Но приехал Росреестр, сказал, что их территория. А почему мы тогда платили администрации? Говорят, мы им должны платить.

— Здесь изначально был гараж. Это подведомственно окружным администрациям. После того как гараж исчез и появилась капитальная постройка, начали действовать полномочия департамента, — пытался пояснить Ветренко.

— Вы же видите, что это не капитальная постройка, это металлический гараж, — отрицал владелец спорного объекта.

— Судом признано, что это капитальная постройка. Это прочно связанный с земельным участком объект, который уже просто так не переместить, — настаивал чиновник.

— Но его можно переместить. Каркас ни к чему не крепится, просто стоит на голой земле, — так же не отступался его оппонент.

Тем временем рабочие уже начали отдирать утеплитель от стен, снимать разрисованные граффити двери. На вопрос журналистов о том, собираются ли оспаривать решение, — владельцы только разводят руками. Они пытаются найти те самые документы, в том числе от ГАИ, где, по их словам, сказано, что нарушений в размещении не было, но пока могут только наблюдать за разбором постройки и переносить вещи.