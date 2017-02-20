Фоторепортаж: в Омске по жалобе соседей снесли автосервис
Сегодня, 20 февраля, под десятком объективов прессы департамент имущественных отношений администрации Омска устроил показательный снос самовольно возникшего автосервиса.
Сегодня, 20 февраля, под десятком объективов прессы департамент имущественных отношений администрации Омска устроил показательный снос самовольно возникшего автосервиса.
Вне закона оказалась постройка в частном секторе по улице 12-й Северной в районе домов 101 и 153. Раньше на этом месте в течение последних лет 15-ти стоял гараж, каких в окрестностях немало, однако затем он разросся и, по информации департамента, стал автосервисом. Внешне об этом может свидетельствовать только граффити, никакой вывески нет, а внутри — типичный гараж: инструменты, оборудование, календарь из MAXIM.
Олег Ветренко, заместитель начальника управления земельных отношений департамента имущественных отношений:
— Данный объект признан самовольной постройкой и подлежит сносу. Это займет от суток до двух с применением газосварки. Непосредственно жильцы близлежащих домов обратились в Горсовет, жалуясь, что постройка расположена на дороге, на коммуникациях, где оказывают услуги автосервиса. Была проведена проверка в рамках муниципального земельного контроля, данный факт был установлен, после чего материалы дела были переданы в суд. Решение суда выступило в силу еще год назад, но нерадивые предприниматели ничего не сделали со своей стороны. Сейчас проводится снос постройки с последующим взысканием всех средств, которые потратит муниципалитет.
Однако по версии самих предпринимателей, они вовсе не предприниматели. Как автосервис они и не работали, а все документы оформляли только на гараж.
Владимир Васильев:
— Сначала стоял просто гараж, не мой, потом с соседом объединились, расширили его. Дали сначала добро в администрации, мы же, прежде чем ставить, подали документы в единое окно (муниципальный сервис по оказанию услуг населению, — прим. ред.). В2015 году поставили. Дали сначала добро, соглашение подписали, деньги оплатили, а потом сказали — все сносите.
Так, в присутствии службы судебных приставов была проведена опись имущества,
— Здесь налицо все признаки незаконной постройки: нет правоустанавливающих документов, разрешения на строительство, объект стоит прямо на дороге, — поясняет прессе позицию департамента Ветренко.
— Где на дороге? Есть с ГАИ документ, что дороге мы не мешаем, они приезжали, все замеряли, — вмешался один из владельцев.
— Здесь дорога, тротуар. Объект мешает людям, чтобы можно было ходить. Жители написали жалобы, — продолжал чиновник.
— Ходил лично по соседям. Никто не сказал, что помешал. Нам сначала дали добро, соглашение подписали, а потом уже нет. Сказали, дайте денег, что вы здесь стоите, — не согласился Васильев.
— Какое соглашение?
— В единое окно все подавали, соглашение оплачено уже на пользование землями под гаражом, — пояснил второй владелец. — Гараж стоял в течение 15 лет. Мы просто присоединили второй и расстроились
— Здесь изначально был гараж. Это подведомственно окружным администрациям. После того как гараж исчез и появилась капитальная постройка, начали действовать полномочия департамента, — пытался пояснить Ветренко.
— Вы же видите, что это не капитальная постройка, это металлический гараж, — отрицал владелец спорного объекта.
— Судом признано, что это капитальная постройка. Это прочно связанный с земельным участком объект, который уже просто так не переместить, — настаивал чиновник.
— Но его можно переместить. Каркас ни к чему не крепится, просто стоит на голой земле, — так же не отступался его оппонент.
Тем временем рабочие уже начали отдирать утеплитель от стен, снимать разрисованные граффити двери. На вопрос журналистов о том, собираются ли оспаривать решение, — владельцы только разводят руками. Они пытаются найти те самые документы, в том числе от ГАИ, где, по их словам, сказано, что нарушений в размещении не было, но пока могут только наблюдать за разбором постройки и переносить вещи.