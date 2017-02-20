Начали латать дорогу к Керченской переправе

С приходом теплой погоды в Крым служба автодорог приступила к работе. Так, на Керченской переправе появились первые дорожники, делающие ямочный ремонт на дороге, которая ведет к паромам. Такой информацией поделилась председатель горсовета Лариса Щербула на своей странице в Facebook, передают Аргументы недели.

Согласно сообщению председателя горсовета работы начались в воскресенье (19 февраля).

«Служба автодорог приступила к работам. В воскресенье выполнялся текущий ремонт дорожного полотна в районе Керченской паромной переправы», — написала Щербула.