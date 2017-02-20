Возле часовни на Институтской состоялась панихида по расстрелянным во время Евромайдана
В столице возле часовни УГКЦ отслужили одну из запланированных на сегодня панихид по погибшим во время расстрелов евромайдановцев, передает НБН.
В столице возле часовни УГКЦ отслужили одну из запланированных на сегодня панихид по погибшим во время расстрелов евромайдановцев, передает НБН.
«В панихиде приняли участие более двух сотен человек. Собравшиеся держали баннеры с фотографиями расстрелянных героев», — передает корреспондент НБН.
В 13.00 запланирована следующая панихида на этом же месте.