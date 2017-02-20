Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
На 80-м году жизни скончалась звезда фильма «Девушка без адреса»
Сын Максаковой покинул Суворовское училище после ее побега из РФ
Скончалась 79-летняя народная артистка России
Фигуристы Татьяна Волосожар и Максим Траньков стали родителями
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
Трамп: мы не знаем, кто контролирует войска на востоке Украины Президент США заявил, что спецслужбы не до конца понимают, что происходит на Донбассе
Киану Ривз объяснил, почему никогда не станет отцом
В Англии младенца изъяли из семьи из-за «нестандартных» взглядов отца
Известная российская актриса скончалась после долгой болезни
"Киборги" напали на ополченцев под Донецком (фото)
Батальон "Донбасс" открыл огонь в Харькове: есть жертвы - СМИ
ВСУ окружили блокадников ДНР: готов штурм – СМИ
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
Друг-хирург подарил 53-летней Лолите "новое лицо" - СМИ
27 убитых ВСУ: проба прорыва у Коминтерново - ДНР
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
1275-летие Солнца нации
1159-я церемония вручения премии «Грэмми»
10«День без иммигрантов»
8В Новой Зеландии на берег выбросились более 400 китов
12:45 (мск), источник: Nbnews.com.ua

Возле часовни на Институтской состоялась панихида по расстрелянным во время Евромайдана

В столице возле часовни УГКЦ отслужили одну из запланированных на сегодня панихид по погибшим во время расстрелов евромайдановцев, передает НБН.

«В панихиде приняли участие более двух сотен человек. Собравшиеся держали баннеры с фотографиями расстрелянных героев», — передает корреспондент НБН.

В 13.00 запланирована следующая панихида на этом же месте.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Возле часовни на Институтской состоялась панихида по расстрелянным во время Евромайдана
Замминистра экономики Алексей Ведев написал заявление об уходе
Прокурор Черногории: госорганы РФ стоят за попыткой переворота
Васильева: ЕГЭ по истории должен быть обязательным
Путин подписал указ о праздновании победы в Сталинградской битве
UTair будет продавать билеты без времени вылета за полцены
Малайзия отозвала посла из КНДР из-за убийства Ким Чен Нама
СМИ: Донбасс скупает в России мясо и пиво
Спорт
«Спартак» на финише, Витиньо возвращается на поле: обзор сборов ЦСКА обыграл норвежский «Сарпсборг» — 3:1. Хорошая новость — качество футбола остается высоким, команда готова к сезону
Авто
Автомобили республик СССР: заводы Закавказья и Средней Азии Не то чтобы существовала программа постройки автозаводов в каждой республике СССР. Но свое производство было почти в каждой из них
Hi-Tech
Назад в СССР: редкая техника отечественного производства Hi-Tech Mail.Ru предлагает ознакомиться с редкой техникой из СССР, о существовании которой многие даже не подозревали
Кино
На 80-м году жизни скончалась звезда фильма «Девушка без адреса» Народная артистка Светлана Карпинская продолжительное время боролась с болезнью
Недвижимость
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
Жители Подмосковья заплатят за ремонт подъездов
Арендаторам жилья продоставят налоговые льготы
УК поймали на махинациях со счетами за жилье
Леди
Тина Канделаки рассказала о личной жизни Генеральный продюсер «Матч ТВ» рассказала «Леди Mail.Ru» о работе, детях, муже, грузинских блюдах, семейных традициях и отношении к Дональду Трампу.
Дети
Ксения Собчак не может привыкнуть к роли мамы Телеведущая с мужем отпраздновали день рождения сына.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь