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13:02 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии потеплеет до +2 градусов

УФА, 20 фев 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. В ближайшие три дня на территории республики ожидается теплая погода.

Как сообщили в Башкирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, погоду в регионе будет определять циклоническая деятельность. Синоптики прогнозируют небольшой мокрый снег, местами до умеренного, в отдельных районах — метель и гололедные явления. На некоторых участках дорог ситуация будет неблагоприятной, ожидаются заносы, гололедица, снежные накаты. Ветер — порывистый, местами до сильного. Температура воздуха ночью составит -1,-6 градусов, при прояснениях 22 и 23 февраля до -11, днем будет около нуля, -3,+2 градуса.

«Данные показатели — отнюдь не норма для этого времени года, — прокомментировала пресс-секретарь Башгидромета Гульназ Закирова. — Отклонение от климатической нормы составит 7−8 градусов».

По информации Гидрометцентра России, теплая неделя ожидается почти на всей территории страны. Достоверные расчеты, когда придет весна, стоит ожидать к 28 февраля. «Та неделя, которая нас ждет — это, конечно, еще не весна, — отметил директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. — Запаситесь терпением: и солнце, и морозы, и слякоть еще будут».

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