На трассе Самара-Уфа-Челябинск введено ограничение движения для большегрузов

Решение принято в соседней Челябинской области балансодержателем 20 февраля. С этого километра начинается пересеченная местность: горные спуски и подъемы. Об этом агентству «Башинформ» сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по РБ.

В ведомстве рекомендовали всем водителям грузовых автомашин, направляющихся в сторону Челябинска, заранее продумать свой маршрут движения. Отмечается, что по Башкортостану движение не закрыто.