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13:04 (мск), источник: АиФ Черноземье

Во время возложения венков в Воронеже перекроют Кольцовскую улицу

Проезд будет закрыт утром 22 февраля.

В преддверии праздника, 22 февраля, в Воронеже на 40 минут перекроют одну сторону проезжей части у памятника И. Д. Черняховскому, сообщили в пресс-службе мэрии.

В этот день будет проходить церемония возложения венков и цветов, посвящённая празднованию Дня защитника Отечества. 22 февраля с 8:40 до 9:20 будет перекрыто движение по улице Кольцовской, примыкающей к памятнику И. Д. Черняховскому.

Движение транспорта в это время будет осуществляться по улицам Кольцовской, Феоктистова, Фридриха Энгельса, Мира и участку проезжей части площади Черняховского, примыкающего к улице Мира.

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