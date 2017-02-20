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13:02 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Спасатели предупредили о шквалистом ветре в Воронежской области

Непогода ожидается 21 февраля.

Источник: РИА "Воронеж"

Спасатели со ссылкой на Воронежский гидрометцентр предупредили жителей области о шквалистом ветре, который ожидается во вторник, 21 февраля. Порывы ветра достигнут 19 м/сек, сообщила пресс-служба управления МЧС по региону.

Спасатели порекомендовали переждать ветер в помещении, а на улице не приближаться к линиям электропередач, рекламным щитам, деревьям. Детей лучше оставить дома, под присмотром взрослых. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера, других кровельных материалов или снега. В частности, в Воронеже ледяная глыба упала на пожилую женщину с коляской в понедельник, 20 февраля. Скорая помощь доставила женщину БСМП № 10 («Электроника»). Ребенок не пострадал.

Автомобилистам рекомендуется перед поездкой ознакомиться с прогнозом погоды и в случае гололедицы особенно внимательно соблюдать правила вождения в сложных погодных условиях, а по возможности отказаться от поездки.

При снежных заносах спасатели порекомендовали остановить машину, по возможности — поставить автомобиль двигателем в наветренную сторону, укрыть двигатель со стороны радиатора. Водителю необходимо следить, чтобы снег не попал в выхлопную трубу.

В случае экстренных ситуаций нужно звонить по телефонам 101 или 112, телефон доверия — 8 (473) 277 99 00.

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