В Нижнем Новгороде в 2017 году начнется строительство двух школ
В Нижнем Новгороде в 2017 году начнется строительство двух школ и одного пристроя к образовательному учреждению. Об этом сообщил глава городской администрации Сергей Белов.
В Нижнем Новгороде в 2017 году начнется строительство двух школ и одного пристроя к образовательному учреждению. Об этом сообщил глава городской администрации Сергей Белов.
До 2020 года в Нижнем Новгороде планируется построить 17 новых школ.
«Городская администрация занимается этим вопросом. У нас уже несколько проектов проходят госэкспертизу. В этом году мы начнем строительство одного пристроя и двух новых школ», — сказал
По его словам, готовый проект школы есть в Приокском районе. Но в него необходимо внести небольшие изменения. «Планировалось построить там школу с бассейном, но по федеральной программе она не подошла. Сейчас подрядная организация приводит в порядок документацию, чтобы она соответствовала федеральным требованиям», — отметил он.
Дарья Вознесенская.