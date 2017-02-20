В Нижнем Новгороде в 2017 году начнется строительство двух школ

До 2020 года в Нижнем Новгороде планируется построить 17 новых школ.

«Городская администрация занимается этим вопросом. У нас уже несколько проектов проходят госэкспертизу. В этом году мы начнем строительство одного пристроя и двух новых школ», — сказал сити-менеджер.

По его словам, готовый проект школы есть в Приокском районе. Но в него необходимо внести небольшие изменения. «Планировалось построить там школу с бассейном, но по федеральной программе она не подошла. Сейчас подрядная организация приводит в порядок документацию, чтобы она соответствовала федеральным требованиям», — отметил он.

Дарья Вознесенская.