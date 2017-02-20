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13:41 (мск), источник: Ньюс-НН.ру

В Нижнем Новгороде в 2017 году начнется строительство двух школ

В Нижнем Новгороде в 2017 году начнется строительство двух школ и одного пристроя к образовательному учреждению. Об этом сообщил глава городской администрации Сергей Белов.

Источник: Ньюс-НН.ру

До 2020 года в Нижнем Новгороде планируется построить 17 новых школ.

«Городская администрация занимается этим вопросом. У нас уже несколько проектов проходят госэкспертизу. В этом году мы начнем строительство одного пристроя и двух новых школ», — сказал сити-менеджер.

По его словам, готовый проект школы есть в Приокском районе. Но в него необходимо внести небольшие изменения. «Планировалось построить там школу с бассейном, но по федеральной программе она не подошла. Сейчас подрядная организация приводит в порядок документацию, чтобы она соответствовала федеральным требованиям», — отметил он.

Дарья Вознесенская.

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