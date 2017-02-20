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13:24 (мск), источник: Фонтанка

В Петербурге будут судить капитана прогулочного судна

Капитана прогулочного судна будут судить за опасные прогулки по рекам и каналам Петербурга. Уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили летом 2016 года.

Источник: AP 2017

Как 20 февраля сообщили в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ, речь идет о капитане судна «Миллениум».

18 августа прошлого года судно было остановлено в акватории реки Невы, на его борту находились 40 детей и 7 взрослых пассажиров. Экипаж состоял из двух человек — капитана и матроса-моториста. При проверке на «Миллениуме» не нашлось необходимого количества детских спасательных жилетов, а также трапа с поручнями.

Предварительное следствие по делу окончено. Материалы переданы в суд.

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