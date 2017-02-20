В Петербурге будут судить капитана прогулочного судна
Капитана прогулочного судна будут судить за опасные прогулки по рекам и каналам Петербурга. Уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили летом 2016 года.
Капитана прогулочного судна будут судить за опасные прогулки по рекам и каналам Петербурга. Уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили летом 2016 года.
Как 20 февраля сообщили в
18 августа прошлого года судно было остановлено в акватории реки Невы, на его борту находились 40 детей и 7 взрослых пассажиров. Экипаж состоял из двух человек — капитана и
Предварительное следствие по делу окончено. Материалы переданы в суд.