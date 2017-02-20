В Петербурге будут судить капитана прогулочного судна

Как 20 февраля сообщили в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ, речь идет о капитане судна «Миллениум».

18 августа прошлого года судно было остановлено в акватории реки Невы, на его борту находились 40 детей и 7 взрослых пассажиров. Экипаж состоял из двух человек — капитана и матроса-моториста. При проверке на «Миллениуме» не нашлось необходимого количества детских спасательных жилетов, а также трапа с поручнями.

Предварительное следствие по делу окончено. Материалы переданы в суд.