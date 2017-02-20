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13:30 (мск), источник: Nakanune.ru

Первые выделенные полосы в рамках «отложенной транспортной реформы» появятся в Екатеринбурге уже в мае

Первые выделенные полосы в рамках «отложенной транспортной реформы» появятся в Екатеринбурге уже в мае. Всего в первый этап реализации проекта по организации «выделенок» вошли 50 участков. Об этом стало известно по итогам совещания рабочей группы по модернизации сети общественного транспорта Екатеринбурга, сообщили Накануне.RU в администрации города.

По данным горадминистрации, на этих отрезках для движения транспорта в одну сторону имеется не менее трех полос. Еще 25 участков войдут во второй этап, на них — по две полосы в каждую сторону.

На первоочередных улицах с полосами для общественного транспорта предлагается установить приборы фиксации нарушений. Специалисты рабочей группы подготовили схему с 58 точками крепления фото- и видеокамер. Работы по нанесению соответствующей разметки, знаков и настройке технических средств на первых пяти улицах из списка начнутся уже в мае текущего года.

Напомним, что в настоящее время в уральской столице уже есть участки, где общественный транспорт движется по выделенной полосе: они организованы на улицах Белинского, Розы Люксембург, Чапаева, Щорса, Энгельса, Челюскинцев, Вильгельма де Геннина, Карла Либкнехта.

Напомним, «транспортная реформа» в Екатеринбурге планировалась 1 июля этого года, однако была отложена до 2019 года. «Реформа» предполагала ликвидацию более 100 действующих маршрутов. Взамен предлагалось ввести новые, однако, горожанам было предложено добираться с окраин, делая по несколько пересадок. Схема вызвала бурю негодования и спровоцировала проверки прокуратуры и профильных комитетов свердловского заксобрания.

Кроме того, в преддверии введения новой схемы была повышена и стоимость проезда в общественном транспорте — до 28 руб.

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