Трасcы перекрыты из-за метели в Новосибирской области
В связи с сильным гололедом и ухудшением видимости
В связи с сильным гололедом и ухудшением видимости
20 февраля с 13.00 временно ограничено движение пассажирского транспорта по трассе К-17р
Жителям области рекомендуют воздержаться от дальних поездок. Погода в соседних регионах также оставляет желать лучшего. «В Алтайском крае в связи с действующим штормовым предупреждением с 13.00 часов закрыто движение на 16-ти региональных автомобильных дорогах в 15-ти районах края, а также на федеральной трассе
— В связи с изменением погодных условий на дорогах города и области высока вероятность обледенения дорожного покрытия, что способствует увеличению количества ДТП. Снежные заносы и ухудшение видимости на трассах. Спасатели МАСС рекомендуют соблюдать скоростной режим, по возможности воздержатся от дальних поездок, — предупреждают в МАСС.
В соцсетях пишут, что на трассах под Новосибирском произошли уже несколько серьезных аварий. Так, грузовичок улетел в сугроб перед селом Безменово. «Будьте осторожны, не надейтесь на шипы!», — предупреждают в
Синоптики предупреждают, что ветреная погода со снегопадами продержится до 23 февраля. Впрочем, ближе к празднику осадки начнут постепенно ослабевать.