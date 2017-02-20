Трасcы перекрыты из-за метели в Новосибирской области

20 февраля с 13.00 временно ограничено движение пассажирского транспорта по трассе К-17р Новосибирск-Павлодар. Это связано с ограниченной видимостью и метелями на этом участке пути, сообщает областное отделение МЧС. На сайте автовокзала предварительно указано, что трассу откроют после 18.00.

Жителям области рекомендуют воздержаться от дальних поездок. Погода в соседних регионах также оставляет желать лучшего. «В Алтайском крае в связи с действующим штормовым предупреждением с 13.00 часов закрыто движение на 16-ти региональных автомобильных дорогах в 15-ти районах края, а также на федеральной трассе Барнаул-Рубцовск-граница Республики Казахстан», — говорится на сайте автовокзала Новосибирска.

— В связи с изменением погодных условий на дорогах города и области высока вероятность обледенения дорожного покрытия, что способствует увеличению количества ДТП. Снежные заносы и ухудшение видимости на трассах. Спасатели МАСС рекомендуют соблюдать скоростной режим, по возможности воздержатся от дальних поездок, — предупреждают в МАСС.

В соцсетях пишут, что на трассах под Новосибирском произошли уже несколько серьезных аварий. Так, грузовичок улетел в сугроб перед селом Безменово. «Будьте осторожны, не надейтесь на шипы!», — предупреждают в Инцидент-Новосибирск. А на Колыванском шоссе перевернулся и укатился в лес автомобиль Toyota Land Cruiser 200, пишет НГС.

Синоптики предупреждают, что ветреная погода со снегопадами продержится до 23 февраля. Впрочем, ближе к празднику осадки начнут постепенно ослабевать.