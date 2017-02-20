Воронежские родители справились с упрощенным вариантом ЕГЭ по русскому языку

Все участники всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» в Воронежской области справились с экзаменом по русскому языку, сообщила пресс-служба регионального департамента образования в понедельник, 20 февраля. Акция впервые прошла 18 февраля, в ней поучаствовали 30 воронежцев. Родители выпускников выполнили упрощенную работу — как по числу материалов, так и по ее формулировке. Первую часть задания они написали на 9 — 16 баллов из 18. Все справились и со второй частью, где нужно было сформулировать проблему, изложенную в текстах.

«Единый день сдачи ЕГЭ родителями» прошел на базе воронежской СОШ № 5. Целями акции стали повышение информированности родителей выпускников о процедуре ЕГЭ и апробирование процедуры. Участникам рассказали о системе видеонаблюдения на ЕГЭ, представили технологию печати и сканирования бланков. Заместитель главы департамента образования Воронежской области Сергей Чертов ответил на все вопросы родителей. Прослушав инструктаж, участники акции заполнили бланки и поработали над краткой версией контрольно-измерительных материалов. Экзамен длился около часа (выпускники будут писать его 3 часа 50 минут). Комиссия проверила работы и объявила результаты.

Организаторами акции стали Рособрнадзор и Федеральный институт педагогический измерений. В Воронежской области ее провел департамент образования.

Контекст На сдачу ЕГЭ-2017 в основной период, с 29 мая по 19 июня, записались 10,3 тыс. школьников Воронежской области (в 2016 году их было более 11 тыс.). Досрочные экзамены, которые начнутся 23 марта, сдадут 730 человек.

На сдачу ЕГЭ по русскому языку в основной период записались 10063 человека (в 2016 году — около 10,5 тыс.). Около 9,9 тыс. учеников сдадут обязательный экзамен 9 июня, остальные участники — в резервные дни. Досрочно русский язык сдадут четыре выпускника 2017 года, 181 выпускник прошлых лет, три не завершивших общее образование жителя. Экзамен пройдет 27 марта.