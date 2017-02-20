Украина почтила минутой молчания память героев Небесной Сотни
20 февраля в Украине отмечают День героев Небесной сотни.
20 февраля в Украине отмечают День героев Небесной сотни.
Украина в 12:00 почтила минутой молчания память погибших героев Небесной Сотни.
Напомним, сегодня, 20 февраля, в Украине отмечают День героев Небесной сотни. В этот день украинцы чтят подвиг участников Революции достоинства, а также увековечивают память героев Небесной сотни.
Памятный день установлен указом президента Украины Петра Порошенко 11 февраля 2015 г. — «в знак почтения отваги, силы духа и стойкости граждан, которые отдали свою жизнь во время Революции достоинства (ноябрь 2013 — февраль 2014 гг.)».
Как сообщалось ранее, на согласительном совете Рады почтили минутой молчания память героев Небесной сотни.