Украина почтила минутой молчания память героев Небесной Сотни

Возле часовни на Институтской состоялась панихида по расстрелянным во время Евромайдана

Напомним, сегодня, 20 февраля, в Украине отмечают День героев Небесной сотни. В этот день украинцы чтят подвиг участников Революции достоинства, а также увековечивают память героев Небесной сотни.

Памятный день установлен указом президента Украины Петра Порошенко 11 февраля 2015 г. — «в знак почтения отваги, силы духа и стойкости граждан, которые отдали свою жизнь во время Революции достоинства (ноябрь 2013 — февраль 2014 гг.)».

Как сообщалось ранее, на согласительном совете Рады почтили минутой молчания память героев Небесной сотни.