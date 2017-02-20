Масленица в Омске: где отмечать?
С сегодняшнего дня омичи начинают праздновать Масленицу, в этом году Масленичная неделя проходит с 20 по 26 февраля.
С сегодняшнего дня омичи начинают праздновать Масленицу, в этом году Масленичная неделя проходит с 20 по 26 февраля.
Масленица — один из немногих старинных языческих праздников проводов зимы, сохранившихся в России и после принятия христианства. Масленица празднуется на неделе, предшествующей Великому посту, то есть за семь недель до Пасхи.
Считается, что последнюю неделю перед Великим постом надо провести весело, так как впереди 7 недель строгих ограничений.
Мы традиционно составили расписание: где можно покататься на лошадях или хаски, посмотреть на выступление народных ансамблей и поучаствовать в сожжении чучела зимы. Отметим, что на все праздники вход свободный, а каждая программа завершится сожжением чучела.
Масленица
Где: в Доме юных техников имени Ю. А. Гагарина.
Когда: 22 февраля, 16:00.
Омичей ждут игры и конкурсы, шоу силачей, зимние забавы вместе с энергичными «Хранителями детства». Справки по телефону: 54−79−12.
Масленица в парке Победы.
Где: в парке Победы, поляна у санатория «Ника».
Когда: 23 февраля, 12:00.
Создатели популярного и любимого омичами фестиваля «Щит Сибири» приготовили для горожан широкой души праздник. Заклички весны, хороводы и песни, игрища разудалые и взятие снежной крепости — все это ждет празднующих среди самого зеленого парка нашего города. Кроме того, на территории праздника будет проходить сбор помощи для бездомных животных.
«Масленичные блины — проводы зимы!».
Где: Сад «Сибирь».
Когда: 25 февраля, 11:00.
Здесь омичей ждет праздник под названием «Масленичные блины — проводы зимы!». В программе: спартакиада, концерт и покорение удальцами ледяного столба.
«БлинФест» и масленичные гуляния.
Где: у Дома дружбы по улице 5-я Рабочая.
Когда: 25 февраля, 13:00.
Насыщенную программу подготовили организаторы: конкурс на самый вкусный блин,
Где: у Дома творчества Октябрьского округа.
Когда: 25 февраля, 15:00.
Концерт, ярмарка, праздничные гуляния, игрища и конкурсы: выполняя шуточные задания, можно зарабатывать жетоны, которые обмениваются на блины. Справки по телефону 47−23−27.
Праздник «Масленица хороша, широка ее душа».
Где: в парке «Зеленый остров».
Когда: 26 февраля, 11:00.
Праздник «Масленица хороша, широка ее душа» объявлен на самом популярном омском «острове». Интерактивные площадки, аттракционы,
«Широкая масленица».
Где: в парке имени 30-летия ВЛКСМ.
Когда: 26 февраля, 12:00.
Народное гулянье «Широкая масленица» в парке культуры неизменно собирает толпы народа. Ведь организаторы обещают духовой оркестр, аттракционы, игры, призы ледяного столба, концерт, катание на лошадях и собачьих упряжках.
«Масленица идёт — блин да мёд несёт!».
Где: в Советском парке.
Когда: 26 февраля, 12:00.
Праздник гарантирует призы ледяного столба, аттракционы, игры и конкурсы, театрализованное представление, комплекс исторической реконструкции «Кованая рать».
«Масленичные гуляния на бульваре Мартынова».
Где: у Сибирского культурного центра.
Когда: 26 февраля, 12:00.
Народный праздник дарит омичам веселые масленичные гуляния. Детей и взрослых ждут игровые и состязательные площадки. И, кстати, вы вновь увидите женские бега в шерстяных носках — реконструкция масленичной традиции, бытовавшей на территории Омской области.
Где: у библиотеки «Отечество» на улице Дмитриева.
Когда: 26 февраля, 12:00.
Гостей ждут аниматоры, активные игры, конкурсы и традиционный ледяной столб. Справки по телефону: 75−98−12.
Проводы зимы.
Где: у Омского цирка.
Когда: 26 февраля, 13:00.
Современная масленица.
Где: у СКК имени В. Н. Блинова.
Когда: 26 февраля, 13:00.
Шоу силачей и богатырские бои на мечах,