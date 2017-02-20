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13:42 (мск), источник: СуперОмск

Масленица в Омске: где отмечать?

С сегодняшнего дня омичи начинают праздновать Масленицу, в этом году Масленичная неделя проходит с 20 по 26 февраля.

Источник: РИА "Новости"

Масленица — один из немногих старинных языческих праздников проводов зимы, сохранившихся в России и после принятия христианства. Масленица празднуется на неделе, предшествующей Великому посту, то есть за семь недель до Пасхи.

Считается, что последнюю неделю перед Великим постом надо провести весело, так как впереди 7 недель строгих ограничений.

Мы традиционно составили расписание: где можно покататься на лошадях или хаски, посмотреть на выступление народных ансамблей и поучаствовать в сожжении чучела зимы. Отметим, что на все праздники вход свободный, а каждая программа завершится сожжением чучела.

Масленица

Где: в Доме юных техников имени Ю. А. Гагарина.

Когда: 22 февраля, 16:00.

Омичей ждут игры и конкурсы, шоу силачей, зимние забавы вместе с энергичными «Хранителями детства». Справки по телефону: 54−79−12.

Масленица в парке Победы.

Где: в парке Победы, поляна у санатория «Ника».

Когда: 23 февраля, 12:00.

Создатели популярного и любимого омичами фестиваля «Щит Сибири» приготовили для горожан широкой души праздник. Заклички весны, хороводы и песни, игрища разудалые и взятие снежной крепости — все это ждет празднующих среди самого зеленого парка нашего города. Кроме того, на территории праздника будет проходить сбор помощи для бездомных животных.

«Масленичные блины — проводы зимы!».

Где: Сад «Сибирь».

Когда: 25 февраля, 11:00.

Здесь омичей ждет праздник под названием «Масленичные блины — проводы зимы!». В программе: спартакиада, концерт и покорение удальцами ледяного столба.

«БлинФест» и масленичные гуляния.

Где: у Дома дружбы по улице 5-я Рабочая.

Когда: 25 февраля, 13:00.

Насыщенную программу подготовили организаторы: конкурс на самый вкусный блин, концертно-игровая программа, сказочная полянка для малышей. Также развлечения ждут и самых активных: силовые состязания, полевая кухня, веревочный парк и масленичный столб.

Где: у Дома творчества Октябрьского округа.

Когда: 25 февраля, 15:00.

Концерт, ярмарка, праздничные гуляния, игрища и конкурсы: выполняя шуточные задания, можно зарабатывать жетоны, которые обмениваются на блины. Справки по телефону 47−23−27.

Праздник «Масленица хороша, широка ее душа».

Где: в парке «Зеленый остров».

Когда: 26 февраля, 11:00.

Праздник «Масленица хороша, широка ее душа» объявлен на самом популярном омском «острове». Интерактивные площадки, аттракционы, спортивно-игровая программа на льду, концерт, а также экстремальная акция «Пробуждение» — массовое обливание водой из ведра.

«Широкая масленица».

Где: в парке имени 30-летия ВЛКСМ.

Когда: 26 февраля, 12:00.

Народное гулянье «Широкая масленица» в парке культуры неизменно собирает толпы народа. Ведь организаторы обещают духовой оркестр, аттракционы, игры, призы ледяного столба, концерт, катание на лошадях и собачьих упряжках.

«Масленица идёт — блин да мёд несёт!».

Где: в Советском парке.

Когда: 26 февраля, 12:00.

Праздник гарантирует призы ледяного столба, аттракционы, игры и конкурсы, театрализованное представление, комплекс исторической реконструкции «Кованая рать».

«Масленичные гуляния на бульваре Мартынова».

Где: у Сибирского культурного центра.

Когда: 26 февраля, 12:00.

Народный праздник дарит омичам веселые масленичные гуляния. Детей и взрослых ждут игровые и состязательные площадки. И, кстати, вы вновь увидите женские бега в шерстяных носках — реконструкция масленичной традиции, бытовавшей на территории Омской области.

Где: у библиотеки «Отечество» на улице Дмитриева.

Когда: 26 февраля, 12:00.

Гостей ждут аниматоры, активные игры, конкурсы и традиционный ледяной столб. Справки по телефону: 75−98−12.

Проводы зимы.

Где: у Омского цирка.

Когда: 26 февраля, 13:00.

Шоу-программа, розыгрыш пригласительных билетов в цирк и других призов.

Современная масленица.

Где: у СКК имени В. Н. Блинова.

Когда: 26 февраля, 13:00.

Шоу силачей и богатырские бои на мечах, мастер-класс по сборке чучела, танцевальное шоу и диджей-сет, игры и забавы, ярмарка и горячие угощения.

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