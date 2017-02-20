21—22 февраля в Крыму ожидаются сильные дожди и ветер
В Крым придут дожди и
В Крым придут дожди и
В Крыму ожидается ухудшение погоды
В ведомстве призвали жителей и гостей полуострова соблюдать правила безопасности. Так, при сильном ветре необходимо плотно закрыть окна, убрать с балконов и открытых участков дворов незакрепленные предметы. Оказавшись на улице следует держаться подальше от рекламных щитов, дорожных знаков и линий электропередачи.
Напомним, что в случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить:
«101 — единый телефон спасения;.
«010 — с мобильных телефонов;.
(3652) 55−09−04 — телефон доверия ГУ МЧС России по Республике Крым.