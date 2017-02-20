21—22 февраля в Крыму ожидаются сильные дожди и ветер

В Крыму ожидается ухудшение погоды 21—22 февраля , сообщили в пресс-службе МЧС России по Республике Крым. Так, завтра и послезавтра в Крым придут сильные дожди и юго-западный ветер 15−20 м/с. В горах ожидается мокрый снег.

В ведомстве призвали жителей и гостей полуострова соблюдать правила безопасности. Так, при сильном ветре необходимо плотно закрыть окна, убрать с балконов и открытых участков дворов незакрепленные предметы. Оказавшись на улице следует держаться подальше от рекламных щитов, дорожных знаков и линий электропередачи.

Напомним, что в случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить:

«101 — единый телефон спасения;.

«010 — с мобильных телефонов;.

(3652) 55−09−04 — телефон доверия ГУ МЧС России по Республике Крым.