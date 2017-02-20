В центр Киева стянули вооруженных силовиков

Полиция назвала число пострадавших и задержанных при потасовках в Киеве

Как сообщал УНИАН, 19 февраля вблизи Администрации президента произошли столкновения между протестующими против торговли с оккупированным Донбассом и правоохранителями, которые начались после того, как полиция не дала протестующим установить палатки возле АП.

Впоследствии часть активистов отправилась к Европейской площади, где возле установленного пункта пропуска сломала металлическую рамку. Во время столкновений на Европейской площади между участниками акции протеста и правоохранителями серьезно пострадал полицейский, пятеро протестующих были задержаны.

Сегодня утром из Деснянского райотдела полиции выпустили командира батальона ОУН Николая Кохановского и других задержанных вчера во время столкновений в центре Киева между сторонниками блокады ОРДЛО и силовиками.