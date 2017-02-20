Пешеходную галерею между терминалами D и E перекроют в Шереметьеве

Аэропорт Шереметьево перекроет пешеходную галерею между терминалами D и E на два дня, сообщает пресс-служба аэропорта.

Ограничение будет действовать с 12:00 20 февраля до 12:00 22 февраля. Решение связано с работами по прокладке тоннеля межтерминального перехода.

Ограничение будет действовать с 12:00 20 февраля до 12:00 22 февраля. Решение связано с работами по прокладке тоннеля межтерминального перехода.

Для пассажиров организуют бесплатные автобусы, которые свяжут ж/д вокзал «Аэроэкспрес», терминал E, терминал F с терминалом D. Остановки будут осуществляться у терминалов D и «Аэроэкспресс». Расписание скоординируют с расписанием «Аэроэкспресса», частота отправлений составит каждые 15 минут.