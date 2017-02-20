Пешеходную галерею между терминалами D и E перекроют в Шереметьеве
Ограничение будет действовать двое суток.
Ограничение будет действовать двое суток.
Аэропорт Шереметьево перекроет пешеходную галерею между терминалами D и E на два дня, сообщает
Для пассажиров организуют бесплатные автобусы, которые свяжут ж/д вокзал «Аэроэкспрес», терминал E, терминал F с терминалом D. Остановки будут осуществляться у терминалов D и «Аэроэкспресс». Расписание скоординируют с расписанием «Аэроэкспресса», частота отправлений составит каждые 15 минут.
Для пассажиров в «стерильной» зоне Южного терминального комплекса для перемещения между Терминалами D и Е предусмотрены