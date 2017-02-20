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14:27 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Гендиректор строительной компании осужден на четыре года по делу о хищениях на Восточном

Симоновский суд Москвы приговорил к четырем годам тюремного заключения гендиректора «ВИП-Стройинжиниринга» Вадима Митрякова по делу о хищении 1,3 млрд руб. при строительстве космодрома Восточный. Защита обвиняемого уже заявила о намерении обжаловать приговор.

Источник: РИА "Новости"

«Мы рассчитывали на условный приговор. Мой подзащитный признал вину, помог следствию, предоставил информацию, позволившую вменить ему еще одно преступление. У суда была возможность назначить условный срок, мы обжалуем это решение», — цитирует «РИА Новости» адвоката Виктора Малышева.

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Напомним, по данным следствия, обвиняемый, действуя в составе организованной группы, в 2013—2015 годах представил в ФГУП «Спецстройтехнологии» при Спецстрое России документы, содержащие ложные сведения о возможности выполнения работ по строительству жилых домов и объектов транспортного хозяйства Восточного.

В декабре прошлого года суд приговорил к четырем годам лишения свободы еще одного фигуранта дела о хищениях на Восточном, бывшего гендиректора ООО «Стройконструкция С» Анатолия Рязанова. Обвиняемый проходил по эпизоду о хищении более 1,1 млрд руб. Свою вину он признал, поэтому его дело рассмотрели в особом порядке.

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