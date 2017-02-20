Гендиректор строительной компании осужден на четыре года по делу о хищениях на Восточном

«Мы рассчитывали на условный приговор. Мой подзащитный признал вину, помог следствию, предоставил информацию, позволившую вменить ему еще одно преступление. У суда была возможность назначить условный срок, мы обжалуем это решение», — цитирует «РИА Новости» адвоката Виктора Малышева.

Напомним, по данным следствия, обвиняемый, действуя в составе организованной группы, в 2013—2015 годах представил в ФГУП «Спецстройтехнологии» при Спецстрое России документы, содержащие ложные сведения о возможности выполнения работ по строительству жилых домов и объектов транспортного хозяйства Восточного.

В декабре прошлого года суд приговорил к четырем годам лишения свободы еще одного фигуранта дела о хищениях на Восточном, бывшего гендиректора ООО «Стройконструкция С» Анатолия Рязанова. Обвиняемый проходил по эпизоду о хищении более 1,1 млрд руб. Свою вину он признал, поэтому его дело рассмотрели в особом порядке.