В полиции опровергли информацию о захвате заложников на западе Москвы
Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU — Информация СМИ о захвате заложников на западе Москвы не соответствует действительности, сообщили «Интерфаксу» в
Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU — Информация СМИ о захвате заложников на западе Москвы не соответствует действительности, сообщили «Интерфаксу» в
«Информация, о якобы захвате заложников в
Ранее в СМИ появилась информация о том, что неадекватный мужчина захватил в заложники свою жену и троих детей в