В полиции опровергли информацию о захвате заложников на западе Москвы

«Информация, о якобы захвате заложников в Ново-Переделкино не соответствует действительности. Неадекватный мужчина не захватывал заложников, а наоборот заперся в квартире и не пускает жену и детей домой», — сказал дежурный пресс-службы.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что неадекватный мужчина захватил в заложники свою жену и троих детей в Ново-Переделкино.