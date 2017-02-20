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16:48 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

Виртуальные долги для жителей Краснодарского края придумали интернет-мошенники

Краснодар, 20 февраля, KrasnodarMedia. От имени службы судебных приставов стали в последнее время получать многие кубанцы мошеннические письма о наличии судебной задолженности, содержащие ссылки на вредоносный код.

Скачивание архивного файла откроет путь в операционную систему опасному вирусу, сообщает ИА KrasnodarMedia.

Текст письма сообщения может выглядеть следующим образом:

«Добрый день, Федеральная служба судебных приставов РФ извещает вас о необходимости срочного погашения вашего долга до 11.02.2017. В случае невозврата долга будет произведена процедура ареста и изъятия имущества неплательщика. Подробную информацию о судебном решении по вашей задолженности вы сможете найти в постановлении: fssprus.ru/documents/2017/02/d2123bdd0c… С наилучшими пожеланиями, ФССП России».

В ведомстве предупреждают, что это письмо было сформировано автоматически, отвечать на него не нужно. При переходе по ссылке указанной в тексте письма предлагается загрузить архивный файл содержащий вирус, который может не детектироваться современными антивирусными средствами.

«Скачивая такой архив, вы подвергаете свой компьютер опасности заражения. В случае заражения компьютера, ФССП России рекомендует обращаться в правоохранительные органы. По любым вопросам вы можете обращаться по телефону горячей линии 8 800 250 39 32 (звонок бесплатный) либо через личный кабинет на сайте fssprus.ru», — пояснили в ФССП РФ.

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