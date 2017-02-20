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14:23 (мск), источник: Интерфакс

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Свердловской области снизилась

Екатеринбург. 20 февраля. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в Свердловской области за период с 13 по 19 февраля снизился на 8% по сравнению с предыдущей неделей, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Источник: РИА "Новости"

Так в регионе было зарегистрировано 32,1 тыс. заболевших. «Превышение эпидемического порога зарегистрировано только среди лиц, старше 15 лет», — говорится в сообщении.

В Екатеринбурге за этот период было зарегистрировано 13,8 тыс. случаев заболевания гриппом и ОРВИ, что на 5% ниже, чем на предыдущей неделе.

По данным ведомства, в регионе частично приостановлен учебный процесс в 80 детских садах — закрыто 128 групп, в 40 школах закрыт 61 класс. Также полностью закрыты четыре детских сада и одна школа.

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