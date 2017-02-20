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14:16 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкортостане отметят День родного языка

УФА, 20 фев 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. В Башкортостане отметят День родного языка. Завтра, 21 февраля, в концертном зале Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы пройдет Республиканский праздник, посвященный Международному Дню родного языка.

Как сообщили в пресс-службе Министерства культуры РБ, с песенными и танцевальными номерами выступят коллективы национальных воскресных школ Уфы, студенты Башкирского государственного педагогического университета и Уфимского института искусств им. З. Исмагилова. Начало мероприятия в 17.00.

В рамках праздника на территории муниципальных районов и городских округов республики предусмотрен комплекс мероприятий, направленных на поддержку языкового и культурного разнообразия и многоязычия.

Организаторы мероприятия — Министерство культуры Башкортостана, республиканский Дом дружбы народов и Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы.

Международный день родного языка был учрежден в ноябре 1999 года решением 30-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, и с тех пор отмечается ежегодно. Башкортостан традиционно относится к регионам с широким распространением полиязычности. Почти половина населения республики владеет двумя и более языками, из них 382,5 тысячи человек — тремя и более.

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