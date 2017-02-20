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14:28 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Стройка вместо парковки возмутила жителей нового микрорайона в Новосибирске

Вместо парковки — стройка. Жители нового микрорайона в Новосибирске удивлены — около их домов должна быть стоянка для автомобилей. Но неожиданно на участке появилась тяжелая техника. Что возводят — неизвестно, паспорта объекта нет.

Источник: Вести - Новосибирск

Жители новостроек на Спортивной не знают, каким будет новый сосед. Глядя на металлический каркас — гадают: То ли магазин, то ли торговый центр. Раньше на этом участке обещали сделать парковку.

Кирилл Финогенов, житель улицы Спортивная: «Смотрю — уже стены какие-то, ни о каком парковочном месте не может быть речи. Никаких паспортов у здания нет».



Представитель застройщика успокаивает — будет торговый павильон. Хотя не отрицает — планы были другие.

Александр Яценко, директор УК «КПД-Газстрой-Эксплуатация»: «Эта земля, она первоначально была под застройку парковки».

От крытой парковки отказались. Невыгодно. Есть пример: недалеко от 15-го дома стоит гаражный комплекс. Там выкупили всего половину мест. До сих пор работает в убыток.

Александр Лысак, корреспондент: «Вместо крытой парковки сделали открытую и главное — бесплатную стоянку. Вместимость та же — почти 300 мест. И находится она не во дворах. Асфальт положили вокруг домов».

Нормативы будущий торговый павильон не нарушает. Здесь откроют аптеку, кафе, супермаркет. Люди переживают. Лишь бы алкоголь не продавали. Представитель компании, которая застраивает участок поговорить не смог, сослался на занятость. В ближайшее время он, жители и застройщик квартала встретятся. Обсудят обустройство подъездных путей к павильону, чтобы он максимально не касался жилых домов.

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