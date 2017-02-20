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14:32 (мск), источник: ИА Башинформ

В этом году мусульмане Башкирии могут совершить паломничество через местного оператора

УФА, 20 фев 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. В декабре прошлого года в Уфе при Духовном управлении мусульман Башкортостана открылся комитет по хаджу, призванный помочь мусульманам республики совершать паломничество к святым местам в город Мекку и его окрестности. В этом году хадж будет проходить в конце августа. Кампания по подготовке паломничества к святыням, обязательного для всех мусульман, уже началась.

В этом году муфтиятом республики определен единый оператор, который будет заниматься организацией хаджа — это «Урал сервис». В прошлом году договоры с паломниками из Башкортостана заключали несколько организаций — «Муслим тур», «Хадж фонд» и «ДУМ РТ хадж». Некоторым жителям региона приходилось выезжать через Кавказ, соседние области.

«Выбор единого местного оператора по хаджу значительно облегчит процесс организации. На большой и малый хадж паломники могут подавать заявки официально через имамов в мечетях. В данном случае муфтият становится гарантом между туроператором и паломником, и этот факт должен обеспечивать надежность», — рассказал руководитель комитета по хаджу ДУМ РБ Ильшат Хафизов.

Верующим предлагается две программы: «эконом» и «стандарт». В стандартную программу входит перелет в Саудовскую Аравию, проживание в отелях в Мекке и Медине, обучение основам паломничества и экскурсии. Выбравших программу «эконом» ждет перелет до Объединенных Арабских Эмиратов. На место хаджа, в Саудовскую Аравию, придется добираться на автобусах. В обеих программах предполагается наличие в группе медицинского работника. Программа «стандарт» обойдется в 150 тысяч рублей, «эконом» — гораздо дешевле, в 105 тысяч. Это самая минимальная стоимость тура по России.

В настоящее время в комитет по хаджу с намерением приобрести тур уже обратились 180 жителей республики. Всего из Башкортостана в Мекку поедут 300 человек. Для России в этом году Саудовской Аравией выделена квота — свыше 20 тысяч человек.

Из Уфы самолеты с паломниками вылетят в середине августа. Подробности по телефонам: 8−903−311−80−53, 8−937−303−37−34.

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