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14:35 (мск), источник: РИА Крым

В прошлом году в Севастополе родилось 55 двоен и одна тройня

СЕВАСТОПОЛЬ, 20 фев — РИА Новости (Крым). В 2016 году в Севастополе родилось 5409 детей, что на 62 новорожденных больше, чем в прошлом году.

Об этом в ходе аппаратного совещания правительства города сообщила и. о. директора департамента здравоохранения Ольга Емельяненко.

«Регистрировалось 55 случаев рождения двоен, один случай — троен. 52,2% (от общего количества) составляют вторые и третьи роды. В 37 семьях родился пятый и более ребенок», — отметила Емельяненко.

При этом в Севастополе смертность по-прежнему преобладает над рождаемостью. Однако этот коэффициент сокращается. Так, естественная убыль по итогам 2016 года составила —1,1%. В 2015 году это коэффициент был —1,5%.

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