В прошлом году в Севастополе родилось 55 двоен и одна тройня
СЕВАСТОПОЛЬ, 20 фев — РИА Новости (Крым). В 2016 году в Севастополе родилось 5409 детей, что на 62 новорожденных больше, чем в прошлом году.
СЕВАСТОПОЛЬ, 20 фев — РИА Новости (Крым). В 2016 году в Севастополе родилось 5409 детей, что на 62 новорожденных больше, чем в прошлом году.
Об этом в ходе аппаратного совещания правительства города сообщила и. о. директора департамента здравоохранения Ольга Емельяненко.
«Регистрировалось 55 случаев рождения двоен, один случай — троен. 52,2% (от общего количества) составляют вторые и третьи роды. В 37 семьях родился пятый и более ребенок», — отметила Емельяненко.
При этом в Севастополе смертность