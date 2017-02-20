В прошлом году в Севастополе родилось 55 двоен и одна тройня

Об этом в ходе аппаратного совещания правительства города сообщила и. о. директора департамента здравоохранения Ольга Емельяненко.

«Регистрировалось 55 случаев рождения двоен, один случай — троен. 52,2% (от общего количества) составляют вторые и третьи роды. В 37 семьях родился пятый и более ребенок», — отметила Емельяненко.