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14:34 (мск), источник: РИА Крым

Турист в Крыму провалился в пещеру глубиной 15 метров и остался жив

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости (Крым). Турист в Крыму во время похода по Долгоруковской яйле провалился в пещеру глубиной 15 метров, он получил многочисленные травмы, сообщает в понедельник пресс-служба республиканской аварийно-спасательной службы «Крым-СПАС».

«Оперативному дежурному “Крым-СПАС” поступила информация о том, что во время туристического похода по Долгоруковской яйле мужчина провалился в вертикальную пещеру, в результате падения с высоты около 15 метров получил многочисленные травмы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в службу спасения обратился друг пострадавшего, который вместе с ним отправился на прогулку. Мужчина находился на дне вертикальной шахты, расположенной недалеко от вершины Базар-Оба в центральной части Долгоруковской яйлы. При помощи специального альпинистского снаряжения спасатели спустились к пострадавшему и оказали ему первую помощь, затем мужчина был передан сотрудникам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации.

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