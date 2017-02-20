Турист в Крыму провалился в пещеру глубиной 15 метров и остался жив

«Оперативному дежурному “Крым-СПАС” поступила информация о том, что во время туристического похода по Долгоруковской яйле мужчина провалился в вертикальную пещеру, в результате падения с высоты около 15 метров получил многочисленные травмы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в службу спасения обратился друг пострадавшего, который вместе с ним отправился на прогулку. Мужчина находился на дне вертикальной шахты, расположенной недалеко от вершины Базар-Оба в центральной части Долгоруковской яйлы. При помощи специального альпинистского снаряжения спасатели спустились к пострадавшему и оказали ему первую помощь, затем мужчина был передан сотрудникам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации.