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14:34 (мск), источник: Новый Калининград

Спасатели: выходить на лед водоемов Калининграда опасно

По данным синоптиков, теплой и дождливой будет вся предстоящая неделя.

Из-за наступившего в регионе потепления выходить на лед калининградских водоемов опасно. Особенно опасными стали Преголя и Калининградский залив. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные управления по делам ГО и ЧС Калининграда.

Отметим, что, по данным синоптиков, теплой и дождливой будет вся предстоящая неделя. Днем воздух будет прогреваться до +6 градусов, в ночное время столбик термометра не опустится ниже нуля.

В связи с этим на городских водоемах наблюдается активное таяние льда, меняется и его структура — он становится пористым и непрочным. В ближайшие дни толщина льда сократится и станет менее 10 см (это минимально допустимая толщина для безопасного выхода на лед).

Если Вы стали очевидцем несчастного случая на водном объекте или сами попали в аналогичную ситуацию, и существует возможность сообщить о происшествии, звоните по телефонам: 112 — единый номер вызова экстренных оперативных служб.

59−64−00 — единая дежурно-диспетчерская служба Калининграда.

Напомним, ранее о таянии льда на водоемах области предупреждало и МЧС.

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