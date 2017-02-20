Ученые предположили, как люди делятся на левшей и правшей

Наблюдение за эмбрионами в утробе выявило, что уже на 13 неделе они предпочитают сосать левый или правый большой палец руки. Движения рук происходят благодаря работе моторной коры головного мозга, которая посылает сигналы спинному мозгу. Но на этом этапе развития связь между корой и спинным мозгом еще не сформирована.
Это приводит ученых к мысли, что преобладание одной из рук зависит не от головного мозга, а от спинного.
Кроме того, исследователи наблюдали за экспрессией генов у пяти плодов на 8−12 неделе развития. Они обнаружили разницу в количестве генов, которые экспрессируются на правую и левую части спинного мозга. Эта разница была заметна в тех областях, которые отвечают за движения рук и ног. Причиной такой асимметрии ученые называли воздействие окружающей среды — по их мнению, оно приводит к большей активности той или иной стороны спинного мозга.