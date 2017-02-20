Из-за сильной метели ГИБДД просит пермяков оставаться дома
Погода может привести к гололёду на дорогах.
Погода может привести к гололёду на дорогах.
ГИБДД Пермского края опубликовало предупреждение об опасной погоде.
«По метеорологическим данным, 20 февраля в Перми и на территории Пермского края ожидаются облачная погода и сильные осадки в виде снега, местами метели, что может способствовать образованию гололедных отложений. При этом ветер усилится до 18 м/с», — говорится в сообщении УГИБДД.
Госавтоинспекция Прикамья просит пермяков быть особенно внимательными и осторожными на дороге, выбирать безопасную скорость движения, не допускать опасных маневров и отказаться от поездок на дальние расстояния.