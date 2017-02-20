ГИБДД запретила движение маршрута № 141 во второй очереди Южного города

Причина — дорога официально не согласована в ГИБДД. Между тем, по словам жителей, ограничение коснулось только 141-го маршрута. Больше всего этот запрет повлиял на жителей второй очереди Южного города, которым теперь приходится ходить пешком до остановки на въезде в микрорайон. Осложняется ситуация тем, что на пути у пешеходов встало автомобильное кольцо, которое не оборудовано знаками пешеходного перехода и рядом с которым нет тротуаров, из-за чего людям приходится идти по проезжей части.

Несмотря на то, что дорога официально не открыта, по ней ездят автомобили и курсирует маршрут в сторону 116-го километра.