ГИБДД запретила движение маршрута № 141 во второй очереди Южного города

Причина — дорога официально не согласована в ГИБДД. Между тем, по словам жителей, ограничение коснулось только 141-го маршрута. Больше всего этот запрет повлиял на жителей второй очереди Южного города, которым теперь приходится ходить пешком до остановки на въезде в микрорайон. Осложняется ситуация тем, что на пути у пешеходов встало автомобильное кольцо, которое не оборудовано знаками пешеходного перехода и рядом с которым нет тротуаров, из-за чего людям приходится идти по проезжей части.
Несмотря на то, что дорога официально не открыта, по ней ездят автомобили и курсирует маршрут в сторону 116-го километра.
Тем не менее руководство компании-перевозчика, которой принадлежит 141-й маршрут, уверяет, что ситуация с запретом носит временный характер. «На прошлой неделе директором маршрута были предприняты все меры для скорейшего согласования дороги — отправлены соответствующие письма в администрацию Самарской области и министерство транспорта. В телефонном разговоре он сообщил представителям администрации нашей группы, что данная ситуация расценивается им как временная, и после согласования дороги 141 маршрут будет по-прежнему проходить через Южный город и останавливаться внутри», — говорится в сообщении, опубликованном в соцсети.