В «Аптекарском огороде» расцвели первые подснежники в Москве

Предвестники весны распустились в Теневом саду возле главного входа в ботанический сад. В 2016 году первые подснежники появились в «Аптекарском огороде» уже 13 февраля, в 2015 позже — 24 февраля, а в 2014 рекордно рано — 13 января, потому что тогда в Москве было резкое потепление. из-за резкого потепления в столице. Сейчас в «Аптекарском огороде» растут четыре вида подснежников, а всего существует 18 видов и два гибрида естественного происхождения, и новые виды все еще продолжают открывать.