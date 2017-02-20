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15:11 (мск), источник: Афиша Daily

В «Аптекарском огороде» расцвели первые подснежники в Москве

Первые в этом году подснежники в Москве расцвели в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород». Об этом сообщила пресс-служба «Аптекарского огорода».

Предвестники весны распустились в Теневом саду возле главного входа в ботанический сад. В 2016 году первые подснежники появились в «Аптекарском огороде» уже 13 февраля, в 2015 позже — 24 февраля, а в 2014 рекордно рано — 13 января, потому что тогда в Москве было резкое потепление. из-за резкого потепления в столице. Сейчас в «Аптекарском огороде» растут четыре вида подснежников, а всего существует 18 видов и два гибрида естественного происхождения, и новые виды все еще продолжают открывать.

Комментарии
1
Василиса Премудрая
Это чертовски прекрасно!))) Весна близко!)) Очень люблю "Аптекарский огород" - уникальные оранжереи, диковинные растения, очень красивый большой сад под открытым небом в теплое время - с мая по середину октября. Очень здорово!)) А подснежники, вообще чудо - "краснокнижные диковинные, хрупкие цветочки".
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