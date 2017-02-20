В «Аптекарском огороде» расцвели первые подснежники в Москве
Первые в этом году подснежники в Москве расцвели в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород». Об этом сообщила
Первые в этом году подснежники в Москве расцвели в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород». Об этом сообщила
Предвестники весны распустились в Теневом саду возле главного входа в ботанический сад. В 2016 году первые подснежники появились в «Аптекарском огороде» уже 13 февраля, в 2015 позже — 24 февраля, а в 2014 рекордно рано — 13 января, потому что тогда в Москве было резкое потепление.