Челябинка прописала у себя два десятка мигрантов

В Калининском районе Челябинска найдена очередная «резиновая» квартира — местная жительница зарегистрировала у себя более 20 мигрантов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу полиции.

«Участковыми уполномоченными отдела полиции “Калининский” УМВД России по Челябинску установлено, что в июле-августе 2016 года 41-летняя женщина фиктивно поставила на учет в своей квартире по проспекту Победы 21 иностранного гражданина с целью извлечения материальной выгоды, при этом не имея намерения предоставлять указанное помещения для проживания», — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.