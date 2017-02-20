Челябинка прописала у себя два десятка мигрантов
Фиктивная постановка на учет иностранных граждан выявлена в Калининском районе.
Фиктивная постановка на учет иностранных граждан выявлена в Калининском районе.
В Калининском районе Челябинска найдена очередная «резиновая» квартира — местная жительница зарегистрировала у себя более 20 мигрантов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на
«Участковыми уполномоченными отдела полиции “Калининский” УМВД России по Челябинску установлено, что в
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.