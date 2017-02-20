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15:21 (мск), источник: Новости Перми

Эпидемия гриппа в Пермском крае еще не закончилась

В Прикамье эпидемический порог за неделю был превышен 19,2%. Этот показатель незначительно снизился по сравнению с данными за предыдущую неделю.

Источник: Новости Перми

В Пермском крае с 13 по 19 февраля 2017 года показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ составил 121,3 на десять тысяч населения. Это на 19,2% выше эпидемического порога. При этом за предыдущую неделю этот показатель был выше эпидемического порога на 20,3%.

В Перми за неделю показатель заболеваемости составил 123,3 на десять тысяч населения, что превышает эпидемический порог на 17,8%.

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