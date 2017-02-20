Эпидемия гриппа в Пермском крае еще не закончилась

В Пермском крае с 13 по 19 февраля 2017 года показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ составил 121,3 на десять тысяч населения. Это на 19,2% выше эпидемического порога. При этом за предыдущую неделю этот показатель был выше эпидемического порога на 20,3%.



В Перми за неделю показатель заболеваемости составил 123,3 на десять тысяч населения, что превышает эпидемический порог на 17,8%.