Кубань вошла в ТОП-5 рейтинга российских регионов по качеству жизни
20 февраля опубликован рейтинг российских регионов по качеству жизни по результатам 2016 года.
20 февраля опубликован рейтинг российских регионов по качеству жизни по результатам 2016 года.
В первую пятерку рейтинга вошли Москва и
В первую десятку также входят Белгородская, Воронежская, Липецкая и Тюменская области, а также
Создатели рейтинга ориентировались на 72 показателя, разбитые по 11 группам. Учитывались разные аспекты проживания в регионе — от уровня экономического развития и объемов дохода населения до обеспеченности населения различными видами услуг. В основу исследования легли данные Росстата, федеральных Министерств здравоохранения и финансов, Центробанка России.
Ранее стало известно, что Краснодар занял 3 место в списке самых дорогих городов России.