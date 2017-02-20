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17:16 (мск), источник: Югополис

Кубань вошла в ТОП-5 рейтинга российских регионов по качеству жизни

20 февраля опубликован рейтинг российских регионов по качеству жизни по результатам 2016 года.

Источник: Югополис

В первую пятерку рейтинга вошли Москва и Санкт-Петербург, Московская область, Татарстан и Краснодарский край, чьи позиции не изменились по сравнению с показателями 2015 года, сообщает пресс-служба краевой администрации.

В первую десятку также входят Белгородская, Воронежская, Липецкая и Тюменская области, а также Ханты-Мансийский автономный округ.

Создатели рейтинга ориентировались на 72 показателя, разбитые по 11 группам. Учитывались разные аспекты проживания в регионе — от уровня экономического развития и объемов дохода населения до обеспеченности населения различными видами услуг. В основу исследования легли данные Росстата, федеральных Министерств здравоохранения и финансов, Центробанка России.

Ранее стало известно, что Краснодар занял 3 место в списке самых дорогих городов России.

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