Кубань вошла в ТОП-5 рейтинга российских регионов по качеству жизни

В первую пятерку рейтинга вошли Москва и Санкт-Петербург, Московская область, Татарстан и Краснодарский край, чьи позиции не изменились по сравнению с показателями 2015 года, сообщает пресс-служба краевой администрации.

В первую десятку также входят Белгородская, Воронежская, Липецкая и Тюменская области, а также Ханты-Мансийский автономный округ.

Создатели рейтинга ориентировались на 72 показателя, разбитые по 11 группам. Учитывались разные аспекты проживания в регионе — от уровня экономического развития и объемов дохода населения до обеспеченности населения различными видами услуг. В основу исследования легли данные Росстата, федеральных Министерств здравоохранения и финансов, Центробанка России.

Ранее стало известно, что Краснодар занял 3 место в списке самых дорогих городов России.