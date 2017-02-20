В Воронеже из-за коммунальной аварии перекрыли участок улицы 20-летия ВЛКСМ
Движение будет восстановлено после 17:00.
Движение будет восстановлено после 17:00.
Городские власти перекрыли участок улицы 20-летия ВЛКСМ от улицы Большая Манежная до проспекта Революции днем понедельника, 20 февраля. Ограничения связаны с устранением аварийной ситуации на водопроводе, уточнила
Как добавили в горадминистрации, движение будет восстановлено после 17:00 понедельника, 20 февраля. Автомобилистам рекомендуется заранее выбирать пути объезда.
Корреспондент РИА «Воронеж» выясняет масштабы коммунальной аварии и уточняет информцию о том, остались ли жители центральных улиц города без воды.