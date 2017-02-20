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15:16 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже из-за коммунальной аварии перекрыли участок улицы 20-летия ВЛКСМ

Движение будет восстановлено после 17:00.

Источник: РИА "Воронеж"

Городские власти перекрыли участок улицы 20-летия ВЛКСМ от улицы Большая Манежная до проспекта Революции днем понедельника, 20 февраля. Ограничения связаны с устранением аварийной ситуации на водопроводе, уточнила пресс-служба мэрии.

Как добавили в горадминистрации, движение будет восстановлено после 17:00 понедельника, 20 февраля. Автомобилистам рекомендуется заранее выбирать пути объезда.

Корреспондент РИА «Воронеж» выясняет масштабы коммунальной аварии и уточняет информцию о том, остались ли жители центральных улиц города без воды.

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