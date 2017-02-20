Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
На 80-м году жизни скончалась звезда фильма «Девушка без адреса»
Украинские СМИ сообщили о полном провале Порошенко в Мюнхене
Пенсионеров предложили освободить от взносов за капремонт
Фигуристы Татьяна Волосожар и Максим Траньков стали родителями
Собчак против Брежневой: последний шанс
50 лет назад родился Курт КобейнТест на знание творчества группы Nirvana
Киану Ривз объяснил, почему никогда не станет отцом
В Англии младенца изъяли из семьи из-за «нестандартных» взглядов отца
Известная российская актриса скончалась после долгой болезни
"Киборги" напали на ополченцев под Донецком (фото)
"Не надо связываться с женатыми": Буланова о любовнице мужа
В Киев вводят спецназ и военную технику - СМИ
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Собчак против Брежневой: последний шанс
Разработано противозачаточное приложение для смартфона
Нехитрые советы, как сохранить страсть на всю жизнь
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
8Минобороны испытало новую военную технику в Арктике
1275-летие Солнца нации
14В США прошла самая престижная выставка собак
8SpaceX успешно посадила первую ступень Falcon 9
16:02 (мск), источник: Lenta.Ru

Объяснено появление сложных узоров у животных

Группа российских ученых под руководством исследователей из Института биоорганической химии объяснила механизм, благодаря которому происходит формирование сложных пятнистых узоров у животных. Оказалось, что главную роль в этом процессе играют белки-морфогены, которые с разной скоростью проникают в ткани эмбрионов.

Источник: Reuters

Об этом говорится в пресс-релизе, полученном редакцией «Ленты.ру».

Морфогены — соединения, которые вырабатываются конкретным участком развивающегося организма. Они распространяются диффузным путем с образованием градиентов концентраций и влияют на окружающие ткани, определяя их дальнейшее развитие. Белки-морфогены, поступающие из различных мест зародыша, приводят к формированию органов, а также определяют неравномерную окраску у таких организмов, как сом-кукушка.

Читайте также
Специалисты объяснили, почему кошки «стрекочут»

Поскольку эти соединения имеют близкие размеры и одинаковую подвижность в среде, оставалось непонятным, как достигается разница между скоростями их диффузии. Последняя необходима для самоорганизации сложных (дисипативных) структур, которые, в свою очередь, определяют дифференцировку клеток.

Исследователи предположили, что морфогены с разной силой связываются с протеогликанами — белками, находящимися во внеклеточном веществе. Именно это свойство обеспечивает значительную разницу в скоростях диффузии. Математическое моделирование подтвердило эту гипотезу. С помощью него удалось объяснить формирование окраски у сома-кукушки, у которого плотность пятен уменьшается по направлению от головы к хвосту.

Результаты работы ученых опубликованы в журнале PLOS ONE.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Трамп нашел виновника бардака в США
В Сирии погибли четыре российских военных советника
Россия стала лидером по добыче нефти
Песков прокомментировал признание Россией паспортов ЛНР и ДНР
Лавров обвинил США в прослушке российского посла
Москва ответила на обвинения в попытке переворота в Черногории
Комиссия Госдумы по этике начала проверку Виталия Милонова
Васильева: ЕГЭ по истории должен быть обязательным
Спорт
«Спартак» на финише, Витиньо возвращается на поле: обзор сборов ЦСКА обыграл норвежский «Сарпсборг» — 3:1. Хорошая новость — качество футбола остается высоким, команда готова к сезону
Авто
Автомобили республик СССР: заводы Закавказья и Средней Азии Не то чтобы существовала программа постройки автозаводов в каждой республике СССР. Но свое производство было почти в каждой из них
Hi-Tech
Назад в СССР: редкая техника отечественного производства Hi-Tech Mail.Ru предлагает ознакомиться с редкой техникой из СССР, о существовании которой многие даже не подозревали
Кино
На 80-м году жизни скончалась звезда фильма «Девушка без адреса» Народная артистка Светлана Карпинская продолжительное время боролась с болезнью
Недвижимость
8 способов поклеить обои иначе
Налог на недвижимость в Москве снизят вдвое
Дома 800 тысяч россиян признали опасными
Сбербанк вновь снизил ипотечные ставки
Леди
Тина Канделаки рассказала о личной жизни Генеральный продюсер «Матч ТВ» рассказала «Леди Mail.Ru» о работе, детях, муже, грузинских блюдах, семейных традициях и отношении к Дональду Трампу.
Дети
Личный опыт: почему я выбрала кесарево сечение ВОЗ бьет тревогу: по данным организации, количество детей, родившихся путем кесарева сечения, неуклонно растет. И если в Бразилии – чемпиону по количеству кесаревых в мире – будущей маме придется постараться, чтобы найти врача, нацеленного на естественные роды, то в России все наоборот. Вы преодолеете немало препятствий, чтобы получить заветное направление на КС. Наш автор рассказывает, как и почему она решилась на кесарево.
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь