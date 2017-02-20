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15:37 (мск), источник: Nakanune.ru

«Осторожно, мокрый снег и гололед!» — свердловские дорожники выступили с предупреждением к автомобилистам

Свердловские дорожники выступили с предупреждением к автомобилистам. Водителей предупредили о мокром снеге и гололеде. По прогнозам синоптиков, всю предстоящую неделю на Среднем Урале ожидаются осадки в виде мокрого снега.

Источник: РИА "Новости"

При этом температура воздуха в ночное время будет отрицательной, а днём — преимущественно выше нуля градусов. В связи с изменениями погодных условий, свердловские дорожники призвали автомобилистов быть более внимательными за рулём в вечернее и утреннее время, когда на дорогах может быть гололёд, а во время снегопадов избегать резких маневров и соблюдать скоростной режим.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора со ссылкой на Управление автомобильных дорог Свердловской области, в ближайшие дни работа на региональных трассах будет вестись в усиленном режиме — техника будет убирать снег с проезжей части и обочин, проводить антигололедную обработку дорог.

В прошедшие сутки на некоторых территориях Свердловской области уже прошел небольшой снег. В ликвидации последствий непогоды с 7.00 19 февраля до 7.00 20 февраля были задействованы 265 спецмашин — 183 комбинированные дорожные машины, 32 автомобиля с отвалами, 33 автогрейдера и 17 прочих автомашин.

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