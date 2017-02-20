В Перми бабушка через суд пытается вернуть внука

Пермячка Клара Ругина пытается через суд доказать, что достойна стать опекуном родного внука. Родителей Саши лишили прав на ребёнка. С самого рождения мальчиком занималась бабушка со стороны отца.

«Мать бросила ребенка в 5 месяцев, через месяц отца — сына Клары Шарифзяновны — осудили к 2-м годам лишения свободы за управление автомобилем без водительского удостоверения. Ребенка сразу забрали в специализированный Дом ребенка. Бабушка регулярно навещает там внука», — сообщает агентство «Перископ».

Клара Ругина три месяца посещала специальные курсы, чтобы стать опекуном внука, собрала все документы. Но из-за возраста — 62 года — женщине в опекунстве отказали.

21 февраля Клара Ругина попытается доказать своё право на внука в суде.